Lunenburg Middle School honor roll

Lunenburg Middle School has announced honor roll students for fourth nine weeks. Honor roll students are listed below by grade.

EIGHTH GRADE

*Conner Braden Abernathy, *Shelby Grace Barton, Precious Monique Baskerville, *Julianna Grace Bender, *Tristan Peggy Buchanan, Devion Zaire Carter, *Kyla Hadriona Iva Clarke, Nora Lane Dalton, Carter Clay Gee, *Landon Drake Hall, *Virginia Grace Hooton, Jaden Christopher Lee, Kelsey Nicole Marshall, Londyn Corydon Meade, *Olivia Nicole Moses, Kenlee Mae Mosher, *James Randal Phillips, Victor Daylon Powell, *Hailey Marie Powers, *Yu Xiang Qiu, Eymi Flaurdi Ramirez Lopez, Jordan Xavier Reese, *Bree Mae Rimel, *Jesse Cole Sheets, Katherine Page Spencer, *McKenzie Paige White-Bisek and *Ryan Cook Williams.

SEVENTH GRADE

Lydia Grace Anderson, Jaden Arianna Auman, Anthony Abe Austin, *Ryan Lee Barnes, *Mackenzie Lee Bolling, Jackson Adam Breedlove, Justin Ronald Brockwell, *Conner Jameson Buchanan, Ava Renee Elliott, Reece Spencer Hart, Parker Johnson Hite, Karisma Theresa Ann Holliday, *Gerald Russell Hooton Jr., Jakiah Moharmony Hurt, Angelo Salvatore Inzeo, *Lacey Mae Joyner, Samayah Yolanda Key, Jeremy Clem Lawson II, Laney Kate Loebs, Piper Emerson Long, *Brody Kane Nilles, Malaynah Sady Oliveras, Kailey Elizabeth Reese, Sampson Payne Robertson, Elizabeth Raine Robinson, *Claire Parker Shelton, Jayden Giovanni Skelton and *Tamarion Darell Worsham.

SIXTH GRADE

*Aedan Blake Armstrong, *Connor Lyndon Arnold, *Jack Harrison Bender, *Cohen Michael Berkley, *Lane Barnes Bolter, Mihayla Lynn Bourne, *Brodie James Bruneau, *Stacey Orlando Cook Jr., La’Maan Oshea Daniel, Dennis Scott Edmonds Jr., Jalin Monte’ Freeman, *Mateo Gustavo Garcia, Da’Marae Daquan Green, *Leah Abigail Hall, *Logan Brant Hall, *Raleigh Quinn Harris, *Taevyon Tisheed Hines, *Noble Louis Franklin Holliday, Ny’Aja Destiny Jones, Noah Alexander Lawson, *Sophia Elizabeth Lipp, *Chad Parker Mattox, *Paige Carrington Mattox, *Aubrey Raine McClure, Ahmarie Keoy Nelson, Ashly Belinda Niz Chilel, *Aidan Archer Parrish, *Emory Conlon Peacock, *Levi Phillip Peacock, *Jia Yi Qiu, *Dina Briseyda Ramirez Diaz, Leandro Hocias Ramirez Macario, *Brooke Lynn Rimel, Trevor Daniel Shortridge, *Emily Kathryn Spencer, *Chloe Isabella Stamper, *Rihanna Shante Stokes, Alycia Love’ Streat, Lola Rheain Tharpe, *Allison May Venditti, Emma Elizabeth Venditti, Justin Bradley Wilkerson, *Landon Allen Womack and Caleb Thomas Word.

*Indicates Gold Honor Roll