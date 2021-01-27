Victoria announces honor roll
Victoria Elementary School has released the list of honor roll students for the second nine weeks of the school year.
First grade:
Makenzie Hague, Kimora Holliday, Landon Knight, Lanie Massey, Paisleigh Parrish, Leila Redd, Jennifer Tybring, Darrell Burger, Eniyah Davis, Kalea Farnsorth, Jamaree Ghee, Paul Berumen, De’Naysia Blackwell, Jack Bolling, McCoy Clark, Chase Dalton, Louis Gonzalez, Raelynn Hawthorne, Jason Jones Jr, Deon Keaton, Da’Montaye Lee, Karlee Morales, Connelly Pearson, Laurie Pearson, Philip Pennington, Mattey Rimel, Isabelle Touart.
Second grade:
John Ayscue, Ja’Kiya Batts, Christina Bowman, Kyson Johnson, Jazlyn Logan, William Lynch, Jaking Meredith, Emily Ross, Jonathan Tybring, Liam Wilkerson-Williams, Brooklynn Zhe, Trinity Martin, Aarion Moore, Edyn Moore, Karmin Morales, Julius Pillow, Jordan Powers, Malachi Bland, Anabel Bruce, Avari Dickson, Kaitlyn Hall, Kathleen Hamlett, Markee Hazelwood Jr, Nathan Herzig, Brady Johansen, Ashton Lewis, Lucas Martin.
Third grade:
Noah Farmer, Aubree Hanks, Darrell Johnson Jr, Nasir Jones, Colton Joyner, Colby Medlin, Reagan Moore, D’Lilyani Ragsdale, Jala Wilkerson, Abigail Moore, Markee Walton Jr, Jayden Williams, Carlee Alexander, Lucius Armes, Mason Armes, Lily Austin, Autumn Clary, Brantley Daniel, Brycen Fowler, Hugh Lynch, Mark Mancini-Fix, Bryson Massey, Cannon Anderson, Eli Jeter, Arielle Crawley, Cayden Dalton, Aaron Evans
Fourth grade:
William Clark, Dirk Elliott, Trinyah Hines,Amiyah Jones, Brody King, Bryan Long, Reed Nowlin, Blakely Overby, Logan Reese, Ellington Shortridge, Dakota Atkins, Ra’miyah Brogdon, Arabella Dickson, MaKayla Eanes, McKenna Gravitte, Caleb Hamlett, Tristan Hochstuhl, Janie Hoye, Katie Hoye, Christian Inman, Rylee Jones, Damauri Lee, Samuel Long, Carmen Shelton
Fifth grade:
Logan Berkley, Amya Booth, Emma Dorton, Marshall Eastwood Jr, Tyce Eggleston, Peyton Elliott, Maddox Gill, CaByen Glover, Kyrese Glover, James Hamlett III, Ryder Hawthorne, Alexandria Hughes, Jaedyn Johnson, Madison Martin, Evan Powell, Kolby Powers, Anabelle Ruiz-Oliveras, Jonathan Sharpe, Sophia Zhe, Christopher Chamberlayne, Jaden Chavous, Isabella Dillard, Sha’Niiyah Johnson, Zachary Lafoon, Jaden Nelson.